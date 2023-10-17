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Новости

17 октября, 17:15

Общество

Новости часа: производство лекарств в Москве увеличилось на 47,6%

Новости часа: производство лекарств в Москве увеличилось на 47,6%

Новости часа: Собянин открыл производственный корпус в индустриальном парке "Руднево"

Новости часа: до 8 баллов ожидается вечером 17 октября на московских дорогах

Собянин открыл новый производственный корпус в индустриальном парке "Руднево"

Новости часа: Собянин сообщил о росте производства лекарств в Москве почти на 50%

Собянин открыл новый производственный корпус в индустриальном парке "Руднево"

Новости часа: Собянин сообщил о росте производства лекарств в Москве почти на 50%

Новости часа: производство лекарств в Москве увеличилось на 47,6%

Собянин: производство лекарств в Москве увеличилось на 47,6%

Новости часа: в Зеленограде создали новые места для прогулок и отдыха

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Производство лекарств в Москве увеличилось на 47,6% за восемь месяцев этого года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Москвичей просят перенести поездки на машине на время после 19:00 17 октября. Это данные ЦОДД.

Дождь с мокрым снегом обещают в столице 18 октября. Температура будет ниже нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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