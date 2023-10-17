Новости часа: производство лекарств в Москве увеличилось на 47,6%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Производство лекарств в Москве увеличилось на 47,6% за восемь месяцев этого года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Москвичей просят перенести поездки на машине на время после 19:00 17 октября. Это данные ЦОДД.

Дождь с мокрым снегом обещают в столице 18 октября. Температура будет ниже нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.