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Новости

17 октября, 14:30

Общество

Новости часа: Собянин сообщил о росте производства лекарств в Москве почти на 50%

Новости часа: Собянин сообщил о росте производства лекарств в Москве почти на 50%

Собянин открыл новый производственный корпус в индустриальном парке "Руднево"

Новости часа: Собянин сообщил о росте производства лекарств в Москве почти на 50%

Новости часа: производство лекарств в Москве увеличилось на 47,6%

Собянин: производство лекарств в Москве увеличилось на 47,6%

Новости часа: в Зеленограде создали новые места для прогулок и отдыха

Собянин рассказал о самых интересных проектах благоустройства в Зеленограде

Собянин рассказал о завершении благоустройства вокруг десяти станций БКЛ

Собянин: портал "Наш город" помог быстро решить более 7,7 млн вопросов москвичей

Новости часа: в Москве с начала года достроили 17 объектов здравоохранения

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин сообщил о росте производства лекарств в Москве почти на 50%. Об этом мэр рассказал в своем телеграм-канале.

В Москве приступили к демонтажу утиных домиков из-за скорого наступления зимы. Это данные комплекса городского хозяйства.

Похолодание придет в Москву 19 октября. В выходные, 21–22 октября, погода будет морозной, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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