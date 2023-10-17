Новости часа: Собянин сообщил о росте производства лекарств в Москве почти на 50%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин сообщил о росте производства лекарств в Москве почти на 50%. Об этом мэр рассказал в своем телеграм-канале.

В Москве приступили к демонтажу утиных домиков из-за скорого наступления зимы. Это данные комплекса городского хозяйства.

Похолодание придет в Москву 19 октября. В выходные, 21–22 октября, погода будет морозной, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.