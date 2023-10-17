Собянин открыл новый производственный корпус в индустриальном парке "Руднево"

В индустриальном парке "Руднево" закончили строительство нового корпуса для концерна "Алмаз-Антей". Сергей Собянин 17 октября вручил генеральному директору концерна воздушно-космической обороны Яну Новикову сертификат о передаче производственных площадей нового завода.

В церемонии также приняли участие заместитель председателя правительства РФ – министр промышленности и торговли Денис Мантуров и министр обороны Сергей Шойгу. Строительство вели по поручению президента и закончить работы удалось в рекордно короткие сроки

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