Новости часа: Собянин сообщил о росте производства лекарств в Москве почти на 50%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские производители за восемь месяцев поставили заказчикам лекарств более чем на 157 миллиардов рублей, рассказал Сергей Собянин. Производство лекарственных препаратов в столице увеличилось на 47,6% за восемь месяцев текущего года.

За 10 лет в Москве обновили около 50% сети коммуникационных коллекторов. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Более миллиона человек в месяц используют наземные маршруты транспорта до аэропортов Москвы. Это данные Дептранса.