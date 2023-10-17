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Новости

17 октября, 13:30

Город

Новости часа: Собянин сообщил о росте производства лекарств в Москве почти на 50%

Новости часа: Собянин сообщил о росте производства лекарств в Москве почти на 50%

Новости часа: производство лекарств в Москве увеличилось на 47,6%

Собянин: производство лекарств в Москве увеличилось на 47,6%

Новости часа: в Зеленограде создали новые места для прогулок и отдыха

Собянин рассказал о самых интересных проектах благоустройства в Зеленограде

Собянин рассказал о завершении благоустройства вокруг десяти станций БКЛ

Собянин: портал "Наш город" помог быстро решить более 7,7 млн вопросов москвичей

Новости часа: в Москве с начала года достроили 17 объектов здравоохранения

Новости часа: движение трамваев восстановили на Халтуринской улице

Новости часа: в Москве завершили благоустройство возле 10 станций БКЛ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские производители за восемь месяцев поставили заказчикам лекарств более чем на 157 миллиардов рублей, рассказал Сергей Собянин. Производство лекарственных препаратов в столице увеличилось на 47,6% за восемь месяцев текущего года.

За 10 лет в Москве обновили около 50% сети коммуникационных коллекторов. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Более миллиона человек в месяц используют наземные маршруты транспорта до аэропортов Москвы. Это данные Дептранса.

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