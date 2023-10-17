Новости часа: производство лекарств в Москве увеличилось на 47,6%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Производство лекарств в Москве увеличилось на 47,6% за восемь месяцев этого года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Системы отопления заменили более чем в тысяче многоквартирных домов в Москве в рамках капремонта. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Желтый уровень опасности действует в Москве из-за вероятности ветра до 17 метров в секунду. Это данные комплекса городского хозяйства.