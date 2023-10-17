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Новости

17 октября, 12:30

Общество

Новости часа: производство лекарств в Москве увеличилось на 47,6%

Новости часа: производство лекарств в Москве увеличилось на 47,6%

Собянин: производство лекарств в Москве увеличилось на 47,6%

Новости часа: в Зеленограде создали новые места для прогулок и отдыха

Собянин рассказал о самых интересных проектах благоустройства в Зеленограде

Собянин рассказал о завершении благоустройства вокруг десяти станций БКЛ

Собянин: портал "Наш город" помог быстро решить более 7,7 млн вопросов москвичей

Новости часа: в Москве с начала года достроили 17 объектов здравоохранения

Новости часа: движение трамваев восстановили на Халтуринской улице

Новости часа: в Москве завершили благоустройство возле 10 станций БКЛ

Собянин: у 10 станций БКЛ благоустроили территории и создали места для отдыха

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Производство лекарств в Москве увеличилось на 47,6% за восемь месяцев этого года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Системы отопления заменили более чем в тысяче многоквартирных домов в Москве в рамках капремонта. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Желтый уровень опасности действует в Москве из-за вероятности ветра до 17 метров в секунду. Это данные комплекса городского хозяйства.

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