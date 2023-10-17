Собянин: производство лекарств в Москве увеличилось на 47,6%

Производство лекарств в Москве за восемь месяцев увеличилось на 47,6%. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин. С января по август заказчикам поставили продукцию на сумму свыше 157 миллиардов рублей.

Всего в городе около 200 предприятий, которые выпускают лекарства и медицинские изделия. Они производят и препараты от опухолей, и иммуномодуляторы. Также в списке есть средства для нервной системы, вакцины и многое другое.

В достижении нынешних результатов помогла, в том числе, поддержка города. В медицинской сфере у Москвы девять таких соглашений. Всего городские программы включают более 20 мер поддержки: субсидии, целевые займы.

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