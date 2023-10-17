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17 октября, 08:45

Город

Собянин рассказал о самых интересных проектах благоустройства в Зеленограде

Собянин рассказал о самых интересных проектах благоустройства в Зеленограде

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В Зеленограде в 2023 году реализовано сразу несколько крупных проектов по благоустройству. Об этом написал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Мэр отметил, что в Зеленограде активно обновляются общественные пространства, это добавило городу комфорта и уюта. Новые зоны отдыха сочетают в себе качественную инфраструктуру и достоинства природы.

Что именно изменилось? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
мэр МосквыгородблагоустройствовидеоМаксим Шаманин
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