Собянин рассказал о самых интересных проектах благоустройства в Зеленограде

В Зеленограде в 2023 году реализовано сразу несколько крупных проектов по благоустройству. Об этом написал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Мэр отметил, что в Зеленограде активно обновляются общественные пространства, это добавило городу комфорта и уюта. Новые зоны отдыха сочетают в себе качественную инфраструктуру и достоинства природы.

Что именно изменилось? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.