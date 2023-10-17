Собянин: портал "Наш город" помог быстро решить более 7,7 млн вопросов москвичей

Портал "Наш город" помогает улучшать Москву уже 12 лет. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, благодаря сервису городу удалось оперативно решить больше 7,7 миллиона вопросов по содержанию многоквартирных домов, дворов, дорог и парков. Также портал позволяет улучшить работу метро, поликлиник, сохранить чистоту и порядок на стройплощадках и в городском транспорте.

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