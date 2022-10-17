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Общество

Собянин: Москва полностью выполнила задание по частичной мобилизации

Собянин: Москва полностью выполнила задание по частичной мобилизации

Новости последнего часа: Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве

Собянин: Москва полностью выполнила задание по частичной мобилизации

Новости последнего часа: Собянин назвал приоритетном заботу о семьях мобилизованных

Москвичам рассказали о нововведениях в педиатрическом корпусе Морозовской больницы

Новости часа: Собянин заявил о выполнении плана по частичной мобилизации в столице

Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве

Новости часа: Собянин заявил о выполнении плана по частичной мобилизации в Москве

Собянин сообщил о выполнении Москвой плана по частичной мобилизации

Собянин сообщил о выполнении Москвой плана по частичной мобилизации

Сергей Собянин заявил, что в Москве завершена частичная мобилизация. Пункты сбора закрылись 17 октября в 14:00. По словам мэра, план выполнен полностью. Это значит, что повестки, которые уже разослали по месту жительства и предприятиям, аннулируют.

Собянин отметил, что частичная мобилизация стала испытанием для семей, чьи мужчины отправляются защищать Родину. Выполнение этой задачи, по его словам, стало возможным благодаря патриотизму и ответственности жителей столицы.

Военный комиссар столицы полковник Максим Локтев поблагодарил правительство столицы за содействие, открытие временных мобилизационных пунктов и горячих линий для жителей, где разъяснялся порядок призыва. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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