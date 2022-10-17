Собянин: Москва полностью выполнила задание по частичной мобилизации

Сергей Собянин заявил, что в Москве завершена частичная мобилизация. Пункты сбора закрылись 17 октября в 14:00. По словам мэра, план выполнен полностью. Это значит, что повестки, которые уже разослали по месту жительства и предприятиям, аннулируют.

Собянин отметил, что частичная мобилизация стала испытанием для семей, чьи мужчины отправляются защищать Родину. Выполнение этой задачи, по его словам, стало возможным благодаря патриотизму и ответственности жителей столицы.

Военный комиссар столицы полковник Максим Локтев поблагодарил правительство столицы за содействие, открытие временных мобилизационных пунктов и горячих линий для жителей, где разъяснялся порядок призыва. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.