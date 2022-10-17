Москвичам рассказали о нововведениях в педиатрическом корпусе Морозовской больницы

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Педиатрический корпус Морозовской больницы открыли после капитального ремонта, и он уже принял первых пациентов. В здании установили современное оборудование, сделали игровую комнату и зону отдыха для родителей.

Сергей Собянин открыл после капитального ремонта данный корпус 4 октября. По его словам, Морозовская историческая детская больница продолжает переживать свое новое рождение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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