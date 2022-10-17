Новости часа: Собянин заявил о выполнении плана по частичной мобилизации в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Разосланные повестки прекращают действие, частичная мобилизация в Москве завершилась. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Столица поможет улучшить условия в воинских частях, где москвичи проходят службу. Об этом рассказал мэр города.

Первые пункты приема документов на паспорта РФ в ДНР откроют 20 октября. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.