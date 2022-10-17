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Новости

13:30

Общество

Новости часа: Собянин заявил о выполнении плана по частичной мобилизации в столице

Новости часа: Собянин заявил о выполнении плана по частичной мобилизации в столице

Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве

Новости часа: Собянин заявил о выполнении плана по частичной мобилизации в Москве

Собянин сообщил о выполнении Москвой плана по частичной мобилизации

Собянин сообщил о выполнении Москвой плана по частичной мобилизации

Эскалаторная галерея на Воробьевых горах откроется в следующем году

В Москве запустят эскалаторную галерею на Воробьевых горах

Собянин анонсировал открытие не работавшей 40 лет эскалаторной галереи на Воробьевых горах

В Москве запустят производство медицинской мебели – Собянин

Собянин анонсировал ввод в строй электродепо "Аминьевское" в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Разосланные повестки прекращают действие, частичная мобилизация в Москве завершилась. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Столица поможет улучшить условия в воинских частях, где москвичи проходят службу. Об этом рассказал мэр города.

Первые пункты приема документов на паспорта РФ в ДНР откроют 20 октября. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

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