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Общество

Новости часа: Собянин заявил о выполнении плана по частичной мобилизации в Москве

Новости часа: Собянин заявил о выполнении плана по частичной мобилизации в Москве

Собянин сообщил о выполнении Москвой плана по частичной мобилизации

Собянин сообщил о выполнении Москвой плана по частичной мобилизации

Эскалаторная галерея на Воробьевых горах откроется в следующем году

В Москве запустят эскалаторную галерею на Воробьевых горах

Собянин анонсировал открытие не работавшей 40 лет эскалаторной галереи на Воробьевых горах

В Москве запустят производство медицинской мебели – Собянин

Собянин анонсировал ввод в строй электродепо "Аминьевское" в 2023 году

Новости часа: глава СК поручил завести уголовное дело по факту обстрела Белгорода

Новости часа: замгубернатора региона рассказал о ситуации с поврежденным домом в Белгороде

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин сообщил о завершении частичной мобилизации в Москве. Он отметил, что временные мобилизационные пункты закроются в столице в понедельник, 17 октября, в 14:00.

Осужденного за нападение на вдову музыканта Александра Градского приговорили к восьми годам и двум месяцам колонии. Об этом сообщил суд.

Ростуризм может сделать программу туристического кешбэка более персонифицированной. Об этом рассказали в ведомстве.

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