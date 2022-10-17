Новости часа: Собянин заявил о выполнении плана по частичной мобилизации в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин сообщил о завершении частичной мобилизации в Москве. Он отметил, что временные мобилизационные пункты закроются в столице в понедельник, 17 октября, в 14:00.

Осужденного за нападение на вдову музыканта Александра Градского приговорили к восьми годам и двум месяцам колонии. Об этом сообщил суд.

Ростуризм может сделать программу туристического кешбэка более персонифицированной. Об этом рассказали в ведомстве.