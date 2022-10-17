Собянин сообщил о выполнении Москвой плана по частичной мобилизации

Сергей Собянин заявил о завершении частичной мобилизации в Москве. Он сообщил, что, по данным военкомата, задачи выполнены в полном объеме, а явка по повесткам больше не требуется.

Пункты сбора мобилизованных в городе начнут закрывать 17 октября.

Как отметил мэр, забота о семьях тех, кто отправляется служить, продолжится – это приоритетное направление. Вместе с регионами, где служат москвичи, власти будут оказывать содействие Минобороны в обеспечении воинских частей всем необходимым. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.