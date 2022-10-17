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Общество

Собянин сообщил о выполнении Москвой плана по частичной мобилизации

Собянин сообщил о выполнении Москвой плана по частичной мобилизации

Собянин сообщил о выполнении Москвой плана по частичной мобилизации

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Сергей Собянин заявил о завершении частичной мобилизации в Москве. Он сообщил, что, по данным военкомата, задачи выполнены в полном объеме, а явка по повесткам больше не требуется.

Пункты сбора мобилизованных в городе начнут закрывать 17 октября.

Как отметил мэр, забота о семьях тех, кто отправляется служить, продолжится – это приоритетное направление. Вместе с регионами, где служат москвичи, власти будут оказывать содействие Минобороны в обеспечении воинских частей всем необходимым. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
мэр МосквыобществовидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
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