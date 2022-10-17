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Общество

Собянин сообщил о выполнении Москвой плана по частичной мобилизации

Собянин сообщил о выполнении Москвой плана по частичной мобилизации

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В Москве завершились мероприятия по призыву граждан в рамках частичной мобилизации в РФ. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин.

По информации военного комиссара города Москвы, задачи по частичной мобилизации, установленные на основании Указа президента и задания министерства обороны, выполнены в полном объеме.

По словам Собянина, пункты сбора мобилизованных закроются 17 октября в 14:00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
мэр МосквыобществовидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
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