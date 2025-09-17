Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

17 сентября, 10:15

Мэр Москвы

Собянин: основные работы по благоустройству дворов в этом году завершены

Завершены все основные работы по благоустройству дворов, которые были запланированы на этот год, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Речь идет о 2,4 тысячи территорий во всех округах столицы.

Например, в западном Дегунино обустроили 9 детских площадок, 6 зон тихого отдыха, поставили 255 новых малых архитектурных форм. Всего в этом году город закупил почти 60 тысяч детского и спортивного оборудования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

