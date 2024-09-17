17 сентября, 23:55Новости
Новости часа: умное освещение улиц позволяет сократить потребление электроэнергии на 30%
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Умное освещение улиц позволяет сократить потребление электроэнергии на 30%, рассказал Сергей Собянин.
Показатель давления во вторник, 17 сентября, почти побил 80-летний рекорд в Москве и составил более 760 миллиметров ртутного столба, сообщили в Гидрометцентре.
Участок Воробьевской набережной перекроют 20 сентября из-за проведения спортивного мероприятия.