Новости часа: умное освещение улиц позволяет сократить потребление электроэнергии на 30%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Умное освещение улиц позволяет сократить потребление электроэнергии на 30%, рассказал Сергей Собянин.

Показатель давления во вторник, 17 сентября, почти побил 80-летний рекорд в Москве и составил более 760 миллиметров ртутного столба, сообщили в Гидрометцентре.

Участок Воробьевской набережной перекроют 20 сентября из-за проведения спортивного мероприятия.