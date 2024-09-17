17 сентября, 22:00Новости
Новости часа: ветераны получат выплаты к годовщине битвы под Москвой
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин подписал распоряжение о выплатах в 40 тысяч рублей ветеранам к годовщине битвы под Москвой.
Пассажиры 7 тысяч раз воспользовались новыми причалами речного транспорта за две недели, сообщил столичный Дептранс.
Показатель давления во вторник, 17 сентября, почти побил 80-летний рекорд в Москве, отметили в Гидрометцентре.