Новости часа: ветераны получат выплаты к годовщине битвы под Москвой

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин подписал распоряжение о выплатах в 40 тысяч рублей ветеранам к годовщине битвы под Москвой.

Пассажиры 7 тысяч раз воспользовались новыми причалами речного транспорта за две недели, сообщил столичный Дептранс.

Показатель давления во вторник, 17 сентября, почти побил 80-летний рекорд в Москве, отметили в Гидрометцентре.