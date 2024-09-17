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17 сентября, 22:00

Новости

Новости часа: ветераны получат выплаты к годовщине битвы под Москвой

Новости часа: ветераны получат выплаты к годовщине битвы под Москвой

Собянин подписал распоряжение о выплатах ветеранам к годовщине битвы под Москвой

Собянин: спорткомплекс более чем со 100 площадками создадут в "Олимпийском"

Все причастные к битве под Москвой получат выплаты в честь 83-й годовщины

Собянин пожелал депутатам Мосгордумы успешной и плодотворной работы

Новости часа: первое заседание московского парламента состоится 18 сентября

Новости часа: департамент строительства Москвы реорганизован в два профильных ведомства

Собянин рассказал о реконструкции легендарного спорткомплекса "Олимпийский"

Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции легендарного спорткомплекса "Олимпийский"

Собянин подписал документ о реорганизации департамента строительства

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин подписал распоряжение о выплатах в 40 тысяч рублей ветеранам к годовщине битвы под Москвой.

Пассажиры 7 тысяч раз воспользовались новыми причалами речного транспорта за две недели, сообщил столичный Дептранс.

Показатель давления во вторник, 17 сентября, почти побил 80-летний рекорд в Москве, отметили в Гидрометцентре.

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