Собянин подписал распоряжение о выплатах ветеранам к годовщине битвы под Москвой

Сергей Собянин подписал распоряжение о выплатах ветеранам к 83-й годовщине битвы под Москвой. Единовременную материальную помощь получат москвичи – ветераны Великой Отечественной войны, а также все, кто был причастен к обороне Москвы. Ее размер составит 40 тысяч рублей.

Депутаты Мосгордумы восьмого созыва официально вступили в должность. В Единый день голосования были избраны 45 депутатов по 45 одномандатным избирательным округам столицы. Церемония принятия присяги состоялась в парадном зале столичного парламента.

Жара в Москве закончится в воскресенье, 22 сентября, заявили в Гидрометцентре. Но температура начнет снижаться еще раньше. По прогнозам синоптиков, у москвичей остался один по-летнему жаркий день – 18 сентября.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.