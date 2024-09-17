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Новости

17 сентября, 21:00

Новости

Собянин подписал распоряжение о выплатах ветеранам к годовщине битвы под Москвой

Собянин подписал распоряжение о выплатах ветеранам к годовщине битвы под Москвой

Собянин: спорткомплекс более чем со 100 площадками создадут в "Олимпийском"

Все причастные к битве под Москвой получат выплаты в честь 83-й годовщины

Собянин пожелал депутатам Мосгордумы успешной и плодотворной работы

Новости часа: первое заседание московского парламента состоится 18 сентября

Новости часа: департамент строительства Москвы реорганизован в два профильных ведомства

Собянин рассказал о реконструкции легендарного спорткомплекса "Олимпийский"

Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции легендарного спорткомплекса "Олимпийский"

Собянин подписал документ о реорганизации департамента строительства

Собянин поздравил депутатов Мосгордумы восьмого созыва с вступлением в должность

Сергей Собянин подписал распоряжение о выплатах ветеранам к 83-й годовщине битвы под Москвой. Единовременную материальную помощь получат москвичи – ветераны Великой Отечественной войны, а также все, кто был причастен к обороне Москвы. Ее размер составит 40 тысяч рублей.

Депутаты Мосгордумы восьмого созыва официально вступили в должность. В Единый день голосования были избраны 45 депутатов по 45 одномандатным избирательным округам столицы. Церемония принятия присяги состоялась в парадном зале столичного парламента.

Жара в Москве закончится в воскресенье, 22 сентября, заявили в Гидрометцентре. Но температура начнет снижаться еще раньше. По прогнозам синоптиков, у москвичей остался один по-летнему жаркий день – 18 сентября.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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