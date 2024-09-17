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17 сентября, 19:45

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Собянин: спорткомплекс более чем со 100 площадками создадут в "Олимпийском"

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"Олимпийский" после реконструкции станет крупнейшим и самым современным многофункциональным комплексом в России и Европе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Обновленный спортивный объект будет состоять из четырех сооружений, три из которых соединят стилобатом. Там обустроят все для проведения профессиональных соревнований, а также семейного и культурного отдыха.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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