Собянин: спорткомплекс более чем со 100 площадками создадут в "Олимпийском"

"Олимпийский" после реконструкции станет крупнейшим и самым современным многофункциональным комплексом в России и Европе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Обновленный спортивный объект будет состоять из четырех сооружений, три из которых соединят стилобатом. Там обустроят все для проведения профессиональных соревнований, а также семейного и культурного отдыха.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.