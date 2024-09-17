Новости часа: первое заседание московского парламента состоится 18 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 18 сентября столичный парламент нового созыва соберется на первое заседание. Об этом заявил Сергей Собянин.

Около 20 тысяч москвичей получили квартиры по программе реновации на западе Москвы, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По мнению синоптиков, золотая осень в Москве может не наступить.