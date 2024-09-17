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Новости

Новости

17 сентября, 16:45

Новости

Новости часа: первое заседание московского парламента состоится 18 сентября

Новости часа: первое заседание московского парламента состоится 18 сентября

Новости часа: департамент строительства Москвы реорганизован в два профильных ведомства

Собянин рассказал о реконструкции легендарного спорткомплекса "Олимпийский"

Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции легендарного спорткомплекса "Олимпийский"

Собянин подписал документ о реорганизации департамента строительства

Собянин поздравил депутатов Мосгордумы восьмого созыва с вступлением в должность

Собянин подписал указ о реорганизации Депстроя

Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции легендарного спорткомплекса "Олимпийский"

Новости часа: умное освещение улиц на 30% сокращает потребление электроэнергии

Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции легендарного спорткомплекса "Олимпийский"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 18 сентября столичный парламент нового созыва соберется на первое заседание. Об этом заявил Сергей Собянин.

Около 20 тысяч москвичей получили квартиры по программе реновации на западе Москвы, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По мнению синоптиков, золотая осень в Москве может не наступить.

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