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Новости

Новости

17 сентября, 16:00

Новости

Новости часа: департамент строительства Москвы реорганизован в два профильных ведомства

Новости часа: департамент строительства Москвы реорганизован в два профильных ведомства

Собянин рассказал о реконструкции легендарного спорткомплекса "Олимпийский"

Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции легендарного спорткомплекса "Олимпийский"

Собянин подписал документ о реорганизации департамента строительства

Собянин поздравил депутатов Мосгордумы восьмого созыва с вступлением в должность

Собянин подписал указ о реорганизации Депстроя

Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции легендарного спорткомплекса "Олимпийский"

Новости часа: умное освещение улиц на 30% сокращает потребление электроэнергии

Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции легендарного спорткомплекса "Олимпийский"

Собянин рассказал о реконструкции легендарного спорткомплекса "Олимпийский"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Департамент строительства Москвы реорганизован в два профильных ведомства. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 2,5 тысячи студентов московских колледжей заключат целевые договоры на обучение, рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Синоптики предупредили об очень высоком атмосферном давлении в Москве во вторник, 17 сентября.

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