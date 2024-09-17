Новости часа: департамент строительства Москвы реорганизован в два профильных ведомства

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Департамент строительства Москвы реорганизован в два профильных ведомства. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 2,5 тысячи студентов московских колледжей заключат целевые договоры на обучение, рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Синоптики предупредили об очень высоком атмосферном давлении в Москве во вторник, 17 сентября.

