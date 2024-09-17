Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 15:30

Новости

Собянин рассказал о реконструкции легендарного спорткомплекса "Олимпийский"

Собянин рассказал о реконструкции легендарного спорткомплекса "Олимпийский"

Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции легендарного спорткомплекса "Олимпийский"

Собянин подписал документ о реорганизации департамента строительства

Собянин поздравил депутатов Мосгордумы восьмого созыва с вступлением в должность

Собянин подписал указ о реорганизации Депстроя

Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции легендарного спорткомплекса "Олимпийский"

Новости часа: умное освещение улиц на 30% сокращает потребление электроэнергии

Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции легендарного спорткомплекса "Олимпийский"

Собянин рассказал о реконструкции легендарного спорткомплекса "Олимпийский"

Мэр Москвы рассказал, как новые технологии помогают экономить энергоресурсы

Спортивный комплекс "Олимпийский" после реконструкции станет крупнейшим и самым современным многофункциональным комплексом в России и Европе. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что обновленный комплекс будет состоять из четырех сооружений, три соединят стилобатом. Сейчас специалисты облицовывают фасады зданий и параллельно устанавливают оборудование.

В свою очередь, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что в "Олимпийском" создадут более 100 площадок для спортивных активностей. Например, ледовую арену и арену для соревнований керлинга. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоЕвгений Дуко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика