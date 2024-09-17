Собянин рассказал о реконструкции легендарного спорткомплекса "Олимпийский"

Спортивный комплекс "Олимпийский" после реконструкции станет крупнейшим и самым современным многофункциональным комплексом в России и Европе. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что обновленный комплекс будет состоять из четырех сооружений, три соединят стилобатом. Сейчас специалисты облицовывают фасады зданий и параллельно устанавливают оборудование.

В свою очередь, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что в "Олимпийском" создадут более 100 площадок для спортивных активностей. Например, ледовую арену и арену для соревнований керлинга. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.