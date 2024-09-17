Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции легендарного спорткомплекса "Олимпийский"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В легендарном спорткомплексе "Олимпийский" идет облицовка зданий. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Началась реабилитация Ивановских прудов на востоке Москвы, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По данным синоптиков, первые заморозки возможны в Москве в ближайшие выходные 21–22 сентября.