17 сентября, 13:45Новости
Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции легендарного спорткомплекса "Олимпийский"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В легендарном спорткомплексе "Олимпийский" идет облицовка зданий. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Началась реабилитация Ивановских прудов на востоке Москвы, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По данным синоптиков, первые заморозки возможны в Москве в ближайшие выходные 21–22 сентября.