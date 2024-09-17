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Новости

17 сентября, 13:45

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции легендарного спорткомплекса "Олимпийский"

Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции легендарного спорткомплекса "Олимпийский"

Новости часа: умное освещение улиц на 30% сокращает потребление электроэнергии

Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции легендарного спорткомплекса "Олимпийский"

Собянин рассказал о реконструкции легендарного спорткомплекса "Олимпийский"

Мэр Москвы рассказал, как новые технологии помогают экономить энергоресурсы

Новости часа: число летних бассейнов в Москве к 2030 году вырастет до 125

Новости часа: до конца месяца 11 новостроек передадут под заселение по реновации в столице

Новости часа: 11 домов передадут под заселение по реновации в Москве в сентябре

Собянин рассказал, что позволило улучшить работу городского наземного транспорта

Собянин: у жильцов дома в Электролитном проезде все необходимое будет в пешей доступности

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В легендарном спорткомплексе "Олимпийский" идет облицовка зданий. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Началась реабилитация Ивановских прудов на востоке Москвы, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По данным синоптиков, первые заморозки возможны в Москве в ближайшие выходные 21–22 сентября.

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