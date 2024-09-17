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17 сентября, 11:45

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции легендарного спорткомплекса "Олимпийский"

Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции легендарного спорткомплекса "Олимпийский"

Собянин рассказал о реконструкции легендарного спорткомплекса "Олимпийский"

Мэр Москвы рассказал, как новые технологии помогают экономить энергоресурсы

Новости часа: число летних бассейнов в Москве к 2030 году вырастет до 125

Новости часа: до конца месяца 11 новостроек передадут под заселение по реновации в столице

Новости часа: 11 домов передадут под заселение по реновации в Москве в сентябре

Собянин рассказал, что позволило улучшить работу городского наземного транспорта

Собянин: у жильцов дома в Электролитном проезде все необходимое будет в пешей доступности

Новости часа: мэр Москвы рассказал о ходе программы развития "Мой район" в Нагорном

Новости часа: в сентябре в Москве под заселение по реновации передадут 11 новостроек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Обновленный "Олимпийский" станет крупнейшим комплексом для отдыха и занятий спортом. Об этом заявил Сергей Собянин.

Более 2,5 тысячи студентов московских колледжей заключат целевые договоры на обучение, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По данным синоптиков, аномально высокое атмосферное давление ожидается 17 сентября в Москве.

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