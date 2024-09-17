Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции легендарного спорткомплекса "Олимпийский"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Обновленный "Олимпийский" станет крупнейшим комплексом для отдыха и занятий спортом. Об этом заявил Сергей Собянин.

Более 2,5 тысячи студентов московских колледжей заключат целевые договоры на обучение, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По данным синоптиков, аномально высокое атмосферное давление ожидается 17 сентября в Москве.