Собянин открыл памятник медикам – героям борьбы с COVID-19

В Москве открыли памятник медикам – героям борьбы с коронавирусом. Его установили на территории Сеченовского университета. В церемонии открытия приняли участие Татьяна Голикова, Михаил Мурашко и Сергей Собянин.

Мэр Москвы рассказал, что на передовой борьбы с ковидом в столице трудились более 50 тысяч медицинских работников. Они вылечили почти полтора миллиона человек, а многим спасли жизнь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.