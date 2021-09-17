Сергей Собянин открыл после благоустройства центральную часть нового парка на Павелецкой площади.

По словам градоначальника, работы на Павелецкой были самым большим долгостроем Москвы. Он уточнил, что на протяжении многих лет здесь была яма, на которую жаловались граждане.

Завершить реконструкцию полностью обещают совсем скоро, и москвичи смогут оценить результаты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.