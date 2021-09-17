Собянин рассказал о конкурсе грантов на реализацию социальных проектов

Стали известны победители конкурса социальных проектов правительства Москвы. Их представил Сергей Собянин.

Конкурс проводится 20 лет. За эти годы город поддержал более 2,5 тысячи проектов НКО. Организации со стажем работы более одного года могут подать заявку на грант размером до 5 миллионов рублей. Недавно созданные организации могут рассчитывать на поддержку в размере до 500 тысяч рублей.

Мэр напомнил, что в столице работают более 30 тысяч некоммерческих организаций, а в благотворительной деятельности регулярно участвует каждый четвертый житель города.

Больше всего победителей на конкурсе оказалось в номинации "Молодежь Москвы", туда ушла половина всех грантов. Например, в рамках проекта "Будущее уже сегодня" для школьников прочитают цикл лекций, которые позволят им развить техническое мышление. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.