Собянин: в Москве разработали и запустили логистического лабораторного робота

В Москве запущен пилотный проект по внедрению логистического лабораторного робота, рассказал Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Робот, например, может за раз перемещать до 800 пробирок с биоматериалами. Сейчас этим занимается персонал лабораторий, отрываясь от более важных дел.

Также помощник оснащен современными системами навигации и функцией аудиоинформирования сотрудников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

