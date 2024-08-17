На севере Москвы завершается реконструкция развязки МКАД и Алтуфьевского шоссе. О сроках запуска нового участка магистрали в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин. По новым съездам водители смогут проехать уже осенью. Это позволит разгрузить северный участок кольцевой дороги, а также, Алтуфьевское и Липкинское шоссе – движению там станет гораздо свободнее. Улучшится транспортная доступность районов Лианозово и Бибирево.

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