Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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17 августа, 08:15

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На севере Москвы завершается реконструкция развязки МКАД и Алтуфьевского шоссе

На севере Москвы завершается реконструкция развязки МКАД и Алтуфьевского шоссе

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На севере Москвы завершается реконструкция развязки МКАД и Алтуфьевского шоссе. О сроках запуска нового участка магистрали в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин. По новым съездам водители смогут проехать уже осенью. Это позволит разгрузить северный участок кольцевой дороги, а также, Алтуфьевское и Липкинское шоссе – движению там станет гораздо свободнее. Улучшится транспортная доступность районов Лианозово и Бибирево.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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