Новости часа: Путин и Собянин открыли третий диаметр наземного метро Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 17 августа запустили третий маршрут МЦД от Зеленограда до Раменского. В церемонии открытия приняли участие Владимир Путин и Сергей Собянин.

Почти тысячу рабочих задействовали в реконструкции трех развязок на МКАД. Это данные департамента строительства столицы.

Воду раздают на вокзалах, автостанциях и причалах электросудов Москвы из-за жары 17 августа. Об этом сообщили в Дептрансе.