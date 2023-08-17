Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

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17:30

Транспорт

Новости часа: Путин и Собянин открыли третий диаметр наземного метро Москвы

Новости часа: Путин и Собянин открыли третий диаметр наземного метро Москвы

Путин и Собянин открыли третий диаметр наземного метро Москвы

Путин и Собянин открыли сквозной маршрут МЦД-3 из Зеленограда в Раменское

Путин и Собянин открыли сквозной маршрут МЦД-3 из Зеленограда в Раменское

Новости часа: с открытием МЦД-3 наземное метро стало доступнее для 3,5 млн человек

Новости часа: Сергей Собянин и Владимир Путин запустили движение по МЦД-3

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли МЦД-3

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 17 августа запустили третий маршрут МЦД от Зеленограда до Раменского. В церемонии открытия приняли участие Владимир Путин и Сергей Собянин.

Почти тысячу рабочих задействовали в реконструкции трех развязок на МКАД. Это данные департамента строительства столицы.

Воду раздают на вокзалах, автостанциях и причалах электросудов Москвы из-за жары 17 августа. Об этом сообщили в Дептрансе.

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