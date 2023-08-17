Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

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15:30

Транспорт

Путин и Собянин открыли сквозной маршрут МЦД-3 из Зеленограда в Раменское

Путин и Собянин открыли сквозной маршрут МЦД-3 из Зеленограда в Раменское

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В Москве запустили движение по МЦД-3 от Зеленограда до Раменского. Торжественная церемония с участием Владимира Путина и Сергея Собянина состоялась в выставочном зале "Манеж" в рамках выставки "Год нового транспортного каркаса".

Сергей Собянин отметил, что новый диаметр объединит северо-запад Москвы и юго-восток Московской области, Ленинградское и Казанское направления. Подробнее о том, как организовано движение поездов по МЦД-3, – в эфире телеканала Москва 24.

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