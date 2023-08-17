Новости часа: с открытием МЦД-3 наземное метро стало доступнее для 3,5 млн человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С открытием МЦД-3 наземное метро стало доступнее для 3,5 миллиона человек. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Общая протяженность нового маршрута МЦД между Зеленоградом и Раменским составляет 85 километров. Об этом также сообщил мэр Москвы.

Поезда на МЦД-3 полностью войдут в график в течение трех часов. Об этом заявил председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.