Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:25

Транспорт

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли МЦД-3

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли МЦД-3

Собянин рассказал о развитии московской промышленности на форуме "Территория смыслов"

Москвичам рассказали о главных новостях среды

Собянин встретился с участниками смены "Служить" молодежного форума "Территория смыслов"

Собянин: больницы Москвы приняли пострадавших после пожара в Махачкале

Собянин рассказал, как городские проекты помогают москвичам начать свое дело

Новости часа: москвичи в "Активном гражданине" выбрали названия улицам и бульварам

Собянин: московские больницы приняли 16 пострадавших в результате ЧП на АЗС в Махачкале

Новости часа: Собянин наградил победителей городского конкурса "Московские мастера"

Собянин: москвичи в "Активном гражданине" выбрали названия улицам и бульварам

Президент РФ Владимир Путин запустил движение по третьему МЦД-3. В церемонии открытия приняли участие мэр столицы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

На церемонии, которая состоялась в ЦВЗ "Манеж", Владимир Путин поздравил москвичей с запуском третьего диаметра, который будет востребован как у жителей, так и у гостей столицы. Кроме того, глава РФ поддержал предложения Сергея Собянина о продлении московских железнодорожных диаметров в центральные регионы России.

В свою очередь, мэр столицы отметил, что новый диаметр объединит северо-запад Москвы и юго-восток Московской области, Ленинградское и Казанское направления. В своей речи Сергей Собянин напомнил, что строительство МЦД-3 – не единственный транспортный проект за последние годы. Градоначальник сообщил о результатах работы БКЛ метро, строительстве МСД.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквывластьтранспортвидеоРоман КарловЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика