Владимир Путин и Сергей Собянин открыли МЦД-3

Президент РФ Владимир Путин запустил движение по третьему МЦД-3. В церемонии открытия приняли участие мэр столицы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

На церемонии, которая состоялась в ЦВЗ "Манеж", Владимир Путин поздравил москвичей с запуском третьего диаметра, который будет востребован как у жителей, так и у гостей столицы. Кроме того, глава РФ поддержал предложения Сергея Собянина о продлении московских железнодорожных диаметров в центральные регионы России.

В свою очередь, мэр столицы отметил, что новый диаметр объединит северо-запад Москвы и юго-восток Московской области, Ленинградское и Казанское направления. В своей речи Сергей Собянин напомнил, что строительство МЦД-3 – не единственный транспортный проект за последние годы. Градоначальник сообщил о результатах работы БКЛ метро, строительстве МСД.

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