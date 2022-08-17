Новости последнего часа: Москва отправила помощь для тушения пожаров в Рязанской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва отправила спасателей и технику для помощи в тушении лесных пожаров в Рязанской области. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Угрозы для поездов из-за ЧП на севере Крыма уже нет. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

Германии в случае прекращения поставок из России хватит газа на 2,5 месяца. Об этом рассказал немецкий газовый регулятор.