Новости последнего часа: Собянин утвердил проекты реорганизации бывших промзон в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин утвердил проекты развития бывших промзон в Текстильщиках и Нагорном районе.

Михаил Мишустин утвердил новые льготные кредиты для бизнеса под 3–4,5%. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Глобального голода не будет, цены на зерно неуклонно снижаются. Об этом заявили в МИД РФ.