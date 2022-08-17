Собянин осмотрел заселяемый по программе реновации дом в Очаково-Матвеевском

С начала года в Москве построили и сдали уже 27 домов по программе реновации. До конца 2022 года в эксплуатацию введут еще более 50 домов.

Многие здания – уникальные, они возводятся по индивидуальным проектам. Накануне Сергей Собянин осмотрел заселяемую по программе реновации новостройку на улице Веерной в районе Очаково-Матвеевское.

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