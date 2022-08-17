Собянин утвердил проекты реорганизации еще двух бывших промзон в ЮАО и ЮВАО

Сергей Собянин утвердил решение о комплексном развитии бывших промзон в Текстильщиках и Нагорном районе. По его словам, будет реорганизована территория Грайвороново на юго-востоке города. Сейчас там располагаются склады.

На их месте появятся жилые кварталы со всей необходимой инфраструктурой, включая магазины, банки, кафе и рестораны. В новые дома переедут москвичи по программе реновации. В развитие инвестируют более 12 миллиардов рублей.

В Нагорном районе строительство начнется в промзоне Варшавское шоссе, которую занимают склады и завод. Там появятся общественно-деловые здания, в том числе для инновационных центров, офисов, магазинов, банков и кафе. Планируется также построить спортклуб и гостиницу. Там организуют более 12 тысяч рабочих мест. А объем инвестиций – более 57 миллиардов рублей.

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