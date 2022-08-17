Собянин оценил итоги благоустройства жилых кварталов района Москворечье-Сабурово

В Москве продолжаются работы по благоустройству жилых кварталов в районе Москворечье-Сабурово. Там обновляется инфраструктура и появляются новые зоны отдыха для горожан.

А в долине реки Чертановка завершены работы по реабилитации. Там создана особо охраняемая природная территория. 17 августа итоги работы оценил Сергей Собянин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.