Собянин: Москва направила спасателей и технику для борьбы с пожарами в Рязанской области

От жителей запада, юго-запада и юга Москвы поступают жалобы на запах гари. Сергей Собянин написал об этом в своем телеграм-канале.

По данным МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. По словам мэра, для помощи в локализации огня из столицы отправили 240 пожарных и спасателей, а также технику, в том числе вертолеты и самолеты.

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