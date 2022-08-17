Собянин рассказал о помощи Москвы в борьбе с лесными пожарами в Рязанской области

От жителей запада, юго-запада и юга Москвы поступают жалобы на запах гари. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области.

По словам Сергея Собянина, для оказания содействия в локализации возгораний в помощь отправлено 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники, в том числе три вертолета: Вк-117 – для авиационной разведки, Ка-32 и Ми-26 – для тушения пожаров.

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