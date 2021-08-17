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17 августа, 19:30

Собянин поручил ускорить разработку проектов развития территорий бывших промзон

мэр Москвы город видео Полина Соловьева

Сергей Собянин поручил ускорить разработку проектов комплексного развития территорий бывших промзон. Как заявил мэр на своей странице "ВКонтакте", в столице не должно остаться ни одной заброшенной территории промзон. На их месте должны появиться современные кварталы.

Ярким примером сбалансированной застройки является промзона Братцево. В прошлом году ее посетил мэр.

На сегодняшний день примерно 40% жилья вводится в бывших промышленных зонах. Образец такого строительства – это новая жизнь ЗИЛа.

Как заявил Сергей Собянин, уже подписаны проекты развития бывших промзон в Кунцеве. Там появится 1,5 тысячи новых рабочих мест. И два проекта в Коровине.

В ближайшее время проекты представят инвесторам и до конца года запустят в реализацию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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