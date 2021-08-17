Собянин поручил ускорить разработку проектов развития территорий бывших промзон

Сергей Собянин поручил ускорить разработку проектов комплексного развития территорий бывших промзон. Как заявил мэр на своей странице "ВКонтакте", в столице не должно остаться ни одной заброшенной территории промзон. На их месте должны появиться современные кварталы.

Ярким примером сбалансированной застройки является промзона Братцево. В прошлом году ее посетил мэр.

На сегодняшний день примерно 40% жилья вводится в бывших промышленных зонах. Образец такого строительства – это новая жизнь ЗИЛа.

Как заявил Сергей Собянин, уже подписаны проекты развития бывших промзон в Кунцеве. Там появится 1,5 тысячи новых рабочих мест. И два проекта в Коровине.

В ближайшее время проекты представят инвесторам и до конца года запустят в реализацию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.