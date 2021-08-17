На улицы Москвы вышел 700-й электробус – Собянин

В этом году вредных выбросов в воздух в Москве станет меньше на 60 тысяч тонн. Все благодаря электробусам. Сделать весь наземный транспорт столицы экологически чистым планируют к 2030 году.

А пока на маршрут вышел юбилейный, 700-й электробус. Его собирали на инновационном заводе в Сокольниках. Об этом Сергей Собянин рассказал на своем официальном сайте.

В настоящее время в столице электробусы ездят по 56 маршрутам. Новая машина выходит на маршрут т53. Он связывает Таганский район с платформой Новогиреево, проходит через "Площадь Ильича", "Авиамоторную", "Шоссе Энтузиастов", 1-ю Владимирскую и Перовскую улицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.