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17:30

Собянин выделил грант на регистрацию памятников культурного наследия

мэр Москвы город видео Роман Карлов Ксения Чепенко

На регистрацию выявленных памятников культурного наследия выделят грант. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Правительство Москвы выделит Федеральной кадастровой палате Росреестра грант в размере 10,9 миллиона рублей. Полученные средства потратят на подготовку документации, содержащей сведения о выявленных объектах культурного наследия. В дальнейшем это позволит зарегистрировать памятники культуры в Едином государственном реестре недвижимости.

Статус памятников культурного наследия получат около 1 100 объектов.

В настоящее время в столице учтены более двух тысяч объектов культурного наследия. 550 из них взяли под государственную охрану за последние 10 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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