Собянин выделил грант на регистрацию памятников культурного наследия

На регистрацию выявленных памятников культурного наследия выделят грант. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Правительство Москвы выделит Федеральной кадастровой палате Росреестра грант в размере 10,9 миллиона рублей. Полученные средства потратят на подготовку документации, содержащей сведения о выявленных объектах культурного наследия. В дальнейшем это позволит зарегистрировать памятники культуры в Едином государственном реестре недвижимости.

Статус памятников культурного наследия получат около 1 100 объектов.

В настоящее время в столице учтены более двух тысяч объектов культурного наследия. 550 из них взяли под государственную охрану за последние 10 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.