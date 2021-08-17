На улицы Москвы вышел 700-й электробус – Собянин

На улицы столицы вышел 700-й электробус, рассказал Сергей Собянин на своем официальном сайте.

"Всего за 3 года с момента поставки первых машин электробусный парк столицы стал крупнейшим в Европе. В Лондоне сегодня работают 400 электробусов, в Париже – 150, в Берлине – 200, в Амстердаме – 211", – написал мэр.

Собянин напомнил, что московские электробусы обслуживают 56 маршрутов. За минувшие три года они прошли более 40 миллионов километров.

Подробнее об особенностях электробусов и на каких маршрутах ими можно воспользоваться, – в эфире телеканала Москва 24.