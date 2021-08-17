За три года электробусный парк столицы стал крупнейшим в Европе – Собянин

Всего за 3 года электробусный парк Москвы стал крупнейшим в Европе. На улицы столицы вышел 700-й электробус, рассказал Сергей Собянин на своем официальном сайте.

Юбилейный электробус собрали на заводе в Сокольниках. До конца года в Москве появятся еще 300 инновационных машин, 200 из них – московской сборки.

Они – одни из самых современных в мире – экологичные, низкопольные, с USB-разъемами, медиаэкранами и климат-контролем.

Все это делает их удобными для каждого пассажира. А обслуживание машин по контрактам жизненного цикла дает уверенность в том, что у города надежный и безопасный транспорт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.