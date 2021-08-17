На улицы Москвы вышел 700-й электробус – Собянин

На улицы Москвы вышел 700-й электробус. Об этом сообщил в своем блоге Сергей Собянин.

В "Мосгортрансе" рассказали, что до конца года планируется запустить на маршруты еще 300 электробусов. Таким образом, количество электробусов в городе вырастит до тысячи.

"Мы меняем транспорт, который уже изношен, на электробусы. И стараемся запускать маршруты в новых частях города, где их еще нет. Поэтому в этом году мы для себя, скажем так, открыли Восточный округ. И электробусы у нас теперь курсируют на территории Восточного округа и Юго-Восточного округа города Москвы", – сообщил заместитель начальника Службы энергетических и инновационных проектов ГУП "Мосгортранс" Артем Бурлаков.

Подробнее об особенностях электробусов и на каких маршрутах ими можно воспользоваться, – в эфире телеканала Москва 24.