Три автомобильных и четыре пешеходных моста построят через Москву-реку

Еще семь новых мостов появятся в столице в ближайшие годы – три автомобильных и четыре пешеходных. Они протянутся через Москву-реку. Об этом написал в соцсетях Сергей Собянин.

По словам мэра, проектированием займутся лучшие архитектурные бюро. Будет три автомобильных моста. Один свяжет Филевскую и Мнёвниковскую поймы. Второй планируют в районе Берегового проезда. Он свяжет районы Филевский Парк и Хорошево-Мнёвники. Еще один мост построят в районе Новозаводской улицы.

Новые пешеходные мосты появятся в популярных местах отдыха: между Мнёвниковской поймой и Островной улицей в Крылатском; между парком "Фили" и Мнёвниковской поймой. Еще один мост построят в Нагатинском Затоне, путь пройдет к парку "Остров мечты" и Южному речному вокзалу. Четвертый пешеходный путь через Москву-реку протянется со стрелки Золотого острова на Крымскую набережную. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.