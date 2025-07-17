Собянин рассказал о возможностях новой школы в Южном Медведкове

Сергей Собянин осмотрел новую школу, которую построили в Южном Медведкове. По словам мэра, в современном здании смогут обучаться 1,1 тысячи школьников.

Внутри школы создали зал для проведения мероприятий, который может служить комфортным пространством для внеурочных занятий. Там установлены акустические панели, которые поглощают шум.

Помимо универсальных и специализированных учебных кабинетов, в распоряжении учеников и педагогов будут лабораторно-исследовательские комплексы, медиатека и спортзалы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.