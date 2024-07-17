Движение транспорта в районе "Лужников" закроют 20 июля

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Новости

Новости

17 июля, 23:55

Новости

Новости часа: в этом году в районе Коммунарка появится 9 образовательных учреждений

Новости часа: в этом году в районе Коммунарка появится 9 образовательных учреждений

Новости часа: основные строительные работы на Южной рокаде завершатся до конца года

Новости часа: в этом году в районе Коммунарка появится 9 образовательных учреждений

Новости часа: в этом году в районе Коммунарка появится девять образовательных учреждений

Собянин: в районе Коммунарка будет введено еще около 20 школ и детсадов

Новости часа: Собянин поддержал проведение 37-й Московской международной книжной ярмарки

Новости часа: в 2024 году в районе Коммунарка появится 9 образовательных учреждений

Сергей Собянин рассказал о развитии района Коммунарка

Собянин: в этом году в районе Коммунарка появится 9 образовательных учреждений

Собянин: в этом году в районе Коммунарка появится 9 образовательных учреждений

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В этом году в районе Коммунарка появится 9 образовательных учреждений, новая школа на проспекте Куприна в ТиНАО откроется к сентябрю, рассказал Сергей Собянин.

Ночью в Москве ожидаются сильный дождь и гроза, отметили в МЧС.

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды, сообщили в комплексе городского хозяйства.

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