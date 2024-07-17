Новости часа: в этом году в районе Коммунарка появится 9 образовательных учреждений

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В этом году в районе Коммунарка появится 9 образовательных учреждений, новая школа на проспекте Куприна в ТиНАО откроется к сентябрю, рассказал Сергей Собянин.

Ночью в Москве ожидаются сильный дождь и гроза, отметили в МЧС.

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды, сообщили в комплексе городского хозяйства.