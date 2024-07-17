Новости часа: в этом году в районе Коммунарка появится 9 образовательных учреждений

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В этом году в Коммунарке введут девять образовательных учреждений, три уже построены, рассказал Сергей Собянин.

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды, сообщили в комплексе городского хозяйства.

Почти 75% месячной нормы осадков может выпасть в ближайшие дни в некоторых районах Москвы, отметили синоптики.